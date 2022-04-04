Чемпион Европы Дмитрий Алиев показал необычный каскад
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Чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион России и бронзовый призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев поделился видео с тренировкой нового каскада.
Алиеву на тренировке удался каскад четверной лутц + тройной риттбергер. На соревнованиях такой каскад ещё никто не выполнял. Видео с новым удачным каскадом Алиев опубликовал в своём телеграм-канале.
В финале Кубка России в Саранске Дмитрий Алиев лидировал после короткой программы. 25 февраля 2022 года состоялась произвольная программа, с которой спортсмен из Республики Коми не справился. Неудачное выступление в произвольной отбросило Дмитрия на итоговое четвёртое место. Алиев не выступил на недавнем Кубке Первого канала.
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