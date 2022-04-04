Фигурист Егор Рухин перешёл в группу Александра Волкова

Российский фигурист Егор Рухин пополнил группу Александра Волкова, у которого и начинал свой путь в фигурном катании. Об этом сообщают соцсети группы Александра Волкова.



Ранее Егор Рухин тренировался в группе Этери Тутберидзе. Во время чемпионата России, который прошёл в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, спортсмен попросил принять его в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На том турнире Егор Рухин занял последнее, 18-е место.



Таким образом, Александр Волков станет третьим тренером 17-летнего фигуриста чуть более чем за год. В обновлённом мировом рейтинге фигуристов Егор Рухин располагается на 74-м месте. Лучшим из россиян является Дмитрий Алиев, расположившийся на 14-м месте.