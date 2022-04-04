Софья Акатьева обратилась к тренерам в связи с завершением сезона-2021/2022

Ученица Этери Тутберидзе 14-летняя российская фигуристка Софья Акатьева опубликовала пост в связи с завершением сезона-2021/2022.

«Апрельский воскресный, но жаль, что не очень солнечный привет!

Соревновательный сезон завершён. Снова хочу поблагодарить тренеров за терпение, внимание, большой вклад в мои результаты. Моих близких – за безусловную любовь и поддержку. Болельщиков – за тепло и доверие. И фигурное катание – за то, что оно так много хорошего и важного приносит в мою жизнь.

Есть время немного выдохнуть перед подготовкой к следующему сезону, но месяц обещает быть насыщенным», — написала Акатьева в своём телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Акатьева выиграла два этапа юниорской серии Гран-при (в Красноярске и Гданьске). Она также стала победительницей первенства России и финала Кубка России.

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