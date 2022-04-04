Софья Акатьева обратилась к тренерам в связи с завершением сезона-2021/2022

Ученица Этери Тутберидзе 14-летняя российская фигуристка Софья Акатьева опубликовала пост в связи с завершением сезона-2021/2022.
«Апрельский воскресный, но жаль, что не очень солнечный привет!
Соревновательный сезон завершён. Снова хочу поблагодарить тренеров за терпение, внимание, большой вклад в мои результаты. Моих близких – за безусловную любовь и поддержку. Болельщиков – за тепло и доверие. И фигурное катание – за то, что оно так много хорошего и важного приносит в мою жизнь.
Есть время немного выдохнуть перед подготовкой к следующему сезону, но месяц обещает быть насыщенным», — написала Акатьева в своём телеграм-канале.
В прошедшем сезоне Акатьева выиграла два этапа юниорской серии Гран-при (в Красноярске и Гданьске). Она также стала победительницей первенства России и финала Кубка России.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 4 апреля 2022
-
23:43
-
23:39
-
20:52
-
20:03
-
19:31
-
18:01
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
15:17
-
13:08
-
12:26
-
11:55
-
09:17
- 3 апреля 2022
-
21:14
-
20:27
-
17:50
-
16:44
-
15:48
- 2 апреля 2022
-
22:09
-
20:02
-
19:45
-
19:04
-
18:21
-
15:04
-
14:10
-
09:40
- 1 апреля 2022
-
23:20
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:17
-
20:54