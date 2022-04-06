Навка ответила, надо ли считать предателями российских спортсменов, сменивших гражданство

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, что думает по поводу решения тех или иных спортсменов сменить гражданство.
В последнее время международные федерации стали массово отстранять российских спортсменов от международных соревнований, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине. Велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство на французское, а шахматист Евгений Романов объявил, что будет выступать за Норвегию.
«Насчёт спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребёнку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует Навку «РБК-Спорт».
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