Дмитрий Соловьёв рассказал о состоянии после черепно-мозговой травмы

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв рассказал о своём состоянии после черепно-мозговой травмы. В декабре прошлого года Соловьёв был избит в центре Москвы.



«Физически уже в полном порядке. Сначала тоже думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас всё хорошо, спасибо вам! Мне очень повезло с врачами в больнице. И невероятно повезло с Танюшей Осинцевой, которая меня восстановила», — написал Соловьёв в своих соцсетях в ответ на вопросы подписчиков.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря возле московского караоке-бара, Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами.

Фигурист должен выступить в ледовом шоу в Москве, которое состоится 15-16 апреля и будет посвящено юбилею Татьяны Тарасовой.