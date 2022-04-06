Дмитрий Соловьёв рассказал о состоянии после черепно-мозговой травмы

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв рассказал о своём состоянии после черепно-мозговой травмы. В декабре прошлого года Соловьёв был избит в центре Москвы.
«Физически уже в полном порядке. Сначала тоже думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас всё хорошо, спасибо вам! Мне очень повезло с врачами в больнице. И невероятно повезло с Танюшей Осинцевой, которая меня восстановила», — написал Соловьёв в своих соцсетях в ответ на вопросы подписчиков.
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря возле московского караоке-бара, Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами.
Фигурист должен выступить в ледовом шоу в Москве, которое состоится 15-16 апреля и будет посвящено юбилею Татьяны Тарасовой.
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