Распался танцевальный дуэт Арина Ушакова – Максим Некрасов
Поделиться
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков сообщил о том, что распалась танцевальная пара Арина Ушакова – Максим Некрасов.
«Распалась пара Арина Ушакова – Максим Некрасов. Арина, скорее всего, закончила. Максим встал в пару с Лизой Пасечник, которая каталась с Димой Блиновым. В финале Кубка России они были вторыми. Как я уже говорил, на тренировках мы практикуем коллективные занятия, и ребята иногда меняются партнерами, чтобы лучше почувствовать какие-то моменты, нюансы. И вот Макс с Лизой как-то сразу подошли друг другу. Так что никого не удивило, когда после активной фазы сезона они пришли и сообщили, что хотят кататься вместе. Мы их поддержали», — сообщил Горшков в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
12:00
-
11:48
-
11:31
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
09:24
- 5 апреля 2022
-
23:21
-
22:32
-
22:12
-
20:05
-
19:37
-
19:12
-
18:39
-
18:16
-
17:41
-
17:23
-
17:02
-
16:27
-
16:14
-
10:31
-
00:00
- 4 апреля 2022
-
23:43
-
23:39
-
20:52
-
20:03
-
19:31
-
18:01
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
15:17
-
13:08
-
12:26
Партнерский контент