Распался танцевальный дуэт Арина Ушакова – Максим Некрасов

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков сообщил о том, что распалась танцевальная пара Арина Ушакова – Максим Некрасов.



«Распалась пара Арина Ушакова – Максим Некрасов. Арина, скорее всего, закончила. Максим встал в пару с Лизой Пасечник, которая каталась с Димой Блиновым. В финале Кубка России они были вторыми. Как я уже говорил, на тренировках мы практикуем коллективные занятия, и ребята иногда меняются партнерами, чтобы лучше почувствовать какие-то моменты, нюансы. И вот Макс с Лизой как-то сразу подошли друг другу. Так что никого не удивило, когда после активной фазы сезона они пришли и сообщили, что хотят кататься вместе. Мы их поддержали», — сообщил Горшков в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.