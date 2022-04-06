«В новых тандемах появится новая энергия». Авербух — о распаде четырёх танцевальных пар

Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух прокомментировал распад четырёх пар в танцах на льду.
«Я думаю, что это вполне нормальный процесс. Закончился олимпийский цикл — это время, когда пары распадаются и соединяются в новые. Не вижу никакой катастрофы. Как раз в новых тандемах появится новая энергия. Это абсолютно органичный процесс.
В следующем олимпийском цикле мы будем рассчитывать на пару Дэвис — Смолкин и Степанова — Букин. В танцах на льду всё меняется, и всё скоротечно. Особо я бы выделил новый тандем — Нарижный — Морозова. Думаю, что может получиться очень интересная пара. Считаю, что такое изменение — это правильное решение», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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