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«В новых тандемах появится новая энергия». Авербух — о распаде четырёх танцевальных пар

«В новых тандемах появится новая энергия». Авербух — о распаде четырёх танцевальных пар
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Советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух прокомментировал распад четырёх пар в танцах на льду.

«Я думаю, что это вполне нормальный процесс. Закончился олимпийский цикл — это время, когда пары распадаются и соединяются в новые. Не вижу никакой катастрофы. Как раз в новых тандемах появится новая энергия. Это абсолютно органичный процесс.

В следующем олимпийском цикле мы будем рассчитывать на пару Дэвис — Смолкин и Степанова — Букин. В танцах на льду всё меняется, и всё скоротечно. Особо я бы выделил новый тандем — Нарижный — Морозова. Думаю, что может получиться очень интересная пара. Считаю, что такое изменение — это правильное решение», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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