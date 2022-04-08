«Для него нет ничего недостижимого». Гончаренко — о решении Авербуха стать тренером
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о решении хореографа и продюсера Ильи Авербуха стать тренером.
«Если он будет так же увлечён и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет? А шоу у него получаются неординарные, очень интересные, очень качественно выполненные, с интересными задумками. У него богатый опыт в постановке очень удачных программ: они всегда с интересными находками, со смыслом и определённой изюминкой. У него всегда прослеживается определённый стиль. Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого. Нужно пожелать только удачи», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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