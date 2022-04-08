Буянова — о Косторной: пока я её смотрю. Не значит, что я её взяла

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о работе с чемпионкой Европы – 2020 Алёной Косторной.
В начале марта 18-летняя Косторная прекратила работу в группе Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА к Буяновой.
«Прошло мало времени. Пока идёт работа. Пока я её смотрю. Не значит, что я её взяла. Пока мы смотрим: можем мы работать или не можем. Посмотрим. Она взрослый человек, не маленькую девочку берём», — приводит слова Буяновой «Спорт-экспресс».
В 2020 году Косторная выиграла чемпионат Европы, тренируясь у Тутберидзе. В межсезонье Алёна перешла в академию «Ангелы Плющенко», но после неудачи в финале Кубка России вернулась в «Хрустальный». В олимпийском сезоне Косторная заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и стала третьей на этапе в Канаде, но из-за травмы не смогла выступить на чемпионате России, где проходил отбор в сборную на Игры в Пекин.
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