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Переход Алёны Косторной в ЦСКА был инициирован Тутберидзе — критика тренера вынудила фигуристку снова уйти

Переход Косторной — смелое решение, но вынужденное. У Алёны не было будущего у Тутберидзе
Екатерина Авдонина
Переход Косторной — вынужденное решение. Мнение
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Отношения Алёны и Этери накалились до предела из-за постоянной критики. Уход фигуристки — лишь последствие поведения тренеров.

Алёна Косторная, пожалуй, единственная фигуристка, которой было позволено уйти от Тутберидзе дважды. Ей ещё не простили скандальный переход к Плющенко, а чемпионка Европы уже оказалась на пороге ЦСКА у Елены Буяновой. Вот только называть её неблагодарной беглянкой нет никакого смысла. Инициатором прекращения сотрудничества выступила как раз Этери Георгиевна.

Её отношения с ученицей накалились к концу года, когда Косторная отказалась ехать на чемпионат России с переломом руки. Но и до этого спортсменке пришлось несладко из-за обилия необоснованной критики. Решение о трансфере напрашивалось само собой. И чтобы его принять, Алёне требовалось невероятное мужество.

Фигуристка не намерена опускать руки и будет бороться за свою карьеру до конца.

Косторной не простили переход к Плющенко

Спонтанный и импульсивный переход Алёны Косторной к Евгению Плющенко нередко называют роковой ошибкой. Фигуристка, выигрывающая все главные старты с одним тройным акселем, в одночасье опустилась в общем рейтинге, полностью растеряв форму. От великолепной чемпионки Европы осталась лишь тень: Алёна лишилась не только коронного элемента, но и поддержки судей. Зарубежные арбитры перестали по достоинству оценивать её выступления, замечая огрехи там, где у спортсменки никогда не было проблем. Конечно, Косторная сама допускала помарки на вращениях, забывала последовательность шагов в дорожках, но её феноменальное владение коньком не могло улетучиться так быстро. Авторитет ученицы «Ангелов» упал ниже плинтуса, и есть подозрение, что на это повлиял факт её принадлежности к другому тренерскому штабу.

После крайне неудачного сезона у двукратного олимпийского чемпиона Алёна решила исправить ситуацию и попросилась обратно в «Хрустальный». Своенравная девушка умерила пыл и публично покаялась в эфире Первого канала. Согласилась она и на жёсткие условия Этери Тутберидзе, которая заранее предупредила, что примет ученицу только в том случае, если она перестанет показывать характер и будет много работать без каких-либо претензий. Косторная неоднократно подчёркивала, что расплачивается за свой необдуманный поступок, отказываясь давать интервью о методах своей наставницы. Молчание спортсменки намекало на то, что она смирилась со своей незавидной участью. Алёна всеми силами пыталась наладить отношения с представителями «Самбо-70», но её старания не были вознаграждены. Похоже, Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз так и не простили её за переход к Плющенко, продолжая давить на неё резкой критикой — порой совершенно необоснованной.

Ещё перед контрольными прокатами в Челябинске хореограф объяснил трудности Алёны в освоении элементов ультра-си проблемами с психологией.

«Алёна очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы», — сказал Глейхенгауз в сюжете Первого канала.

«Алёну мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы её обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь», — добавил он спустя всего две недели.

Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает

Косторную хотели отправить на соревнования с переломом

На этом история сложных взаимоотношений Косторной с тренерским штабом не закончилась. В «Хрустальном» продолжали вести атакующую линию поведения в сторону своей подопечной. Алёну раз за разом упрекали в отсутствии мотивации и даже жаловались на… благодарность фигуристки в свой адрес в «Инстаграме». После этапа Гран-при в Канаде она выложила душевный пост, но в ответ получила лишь новую порцию критики.

«Если бы это ещё больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в «Инстаграме», а в тренировочном процессе… Нам не нужна от неё благодарность, наша задача помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится — она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Нападки Даниила Марковича сильно обидели чемпионку Европы и вынудили удалить публикацию. Казалось, тактика, которую избрали специалисты, была лишь во вред фигуристке, подрывая её настрой, что привело к тому, что Косторная отказалась участвовать в национальном первенстве в Санкт-Петербурге. Тогда Алёна получила травму руки и сразу сказала, что её последствия куда серьёзнее, чем выглядело со стороны. Тем не менее Этери Тутберидзе в объяснение ученицы не поверила и рассказала свою правду, отметив, что Косторная могла бороться за призовые места и, соответственно, за поездку в Пекин.

«Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы всё зажило, и только потом можно продолжать. А есть травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Она пропускает олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь», — сказала Тутберидзе в интервью Дмитрию Борисову.

Вероятно, лучший тренер мира рассчитывала отправить Косторную на Олимпиаду даже не в оптимальной форме, но одно известно точно — Этери Георгиевна всё-таки лукавила, когда говорила, что травма Алёны позволила бы ей выступать без потерь. В медицинском заключении спортсменки говорится, что она получила неполный краевой перелом тыльно-боковой поверхности 2-й пястной кости без смещения. Увы, с таким повреждением у неё не было ни шанса на главном старте четырёхлетия, а вот «остаться без руки в 18 лет», как выразилась сама фигуристка, она вполне могла.

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«Она была чемпионкой Европы, а сейчас — никто»

Постоянные уколы от собственных наставников, не лучшие результаты и последовавшие за этим травмы — это исходные данные перед переходом Косторной в ЦСКА. Решение о смене тренера напрашивалось само собой, поскольку будущего у Тутберидзе у Алёны, очевидно, уже не было. Этери Георгиевна выступила инициатором прекращения сотрудничества, а фигуристка прислушалась к её совету и обратилась за помощью к Елене Буяновой.

Правда, как и в прошлый раз, ничего хорошего в свой адрес спортсменка не услышала. Несмотря на то что решение о трансфере было запланированным, вдогонку Косторной прилетело нелестное высказывание от одного из членов её команды. Хореограф Алексей Железняков, известный своими скандальными комментариями, разнёс Алёну, уличив в очередном предательстве.

«Нужно работать, неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте. Если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто.

Этери Георгиевна всегда говорит: «Когда ты сошёл с пьедестала, ты никто». У нас в жизни всё так строится. Если Алёна так решила — пусть у неё всё будет хорошо, но, даже если дай бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет», — поделился он своими мыслями с «Матч ТВ».

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При всём уважении к Железнякову называть Косторную в этом случае неблагодарной беглянкой — вовсе не правильно. Это было верное решение, на которое ей потребовалась особая смелость. Сейчас Алёна действительно не выглядит фаворитом, однако она борется до конца и мечтает реабилитировать карьеру. Желания у неё не занимать, поэтому пассажи о том, что она уже отработанный материал, крайне преждевременны. Фигуристка нуждается в словах поддержки, и, даст бог, она ещё покажет себя во всей красе. Только не с Железняковым, Глейхенгаузом и Тутберидзе.

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