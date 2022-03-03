Переход Косторной — смелое решение, но вынужденное. У Алёны не было будущего у Тутберидзе

Алёна Косторная, пожалуй, единственная фигуристка, которой было позволено уйти от Тутберидзе дважды. Ей ещё не простили скандальный переход к Плющенко, а чемпионка Европы уже оказалась на пороге ЦСКА у Елены Буяновой. Вот только называть её неблагодарной беглянкой нет никакого смысла. Инициатором прекращения сотрудничества выступила как раз Этери Георгиевна.



Её отношения с ученицей накалились к концу года, когда Косторная отказалась ехать на чемпионат России с переломом руки. Но и до этого спортсменке пришлось несладко из-за обилия необоснованной критики. Решение о трансфере напрашивалось само собой. И чтобы его принять, Алёне требовалось невероятное мужество.



Фигуристка не намерена опускать руки и будет бороться за свою карьеру до конца.

Косторной не простили переход к Плющенко

Спонтанный и импульсивный переход Алёны Косторной к Евгению Плющенко нередко называют роковой ошибкой. Фигуристка, выигрывающая все главные старты с одним тройным акселем, в одночасье опустилась в общем рейтинге, полностью растеряв форму. От великолепной чемпионки Европы осталась лишь тень: Алёна лишилась не только коронного элемента, но и поддержки судей. Зарубежные арбитры перестали по достоинству оценивать её выступления, замечая огрехи там, где у спортсменки никогда не было проблем. Конечно, Косторная сама допускала помарки на вращениях, забывала последовательность шагов в дорожках, но её феноменальное владение коньком не могло улетучиться так быстро. Авторитет ученицы «Ангелов» упал ниже плинтуса, и есть подозрение, что на это повлиял факт её принадлежности к другому тренерскому штабу.

После крайне неудачного сезона у двукратного олимпийского чемпиона Алёна решила исправить ситуацию и попросилась обратно в «Хрустальный». Своенравная девушка умерила пыл и публично покаялась в эфире Первого канала. Согласилась она и на жёсткие условия Этери Тутберидзе, которая заранее предупредила, что примет ученицу только в том случае, если она перестанет показывать характер и будет много работать без каких-либо претензий. Косторная неоднократно подчёркивала, что расплачивается за свой необдуманный поступок, отказываясь давать интервью о методах своей наставницы. Молчание спортсменки намекало на то, что она смирилась со своей незавидной участью. Алёна всеми силами пыталась наладить отношения с представителями «Самбо-70», но её старания не были вознаграждены. Похоже, Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз так и не простили её за переход к Плющенко, продолжая давить на неё резкой критикой — порой совершенно необоснованной.



Ещё перед контрольными прокатами в Челябинске хореограф объяснил трудности Алёны в освоении элементов ультра-си проблемами с психологией.



«Алёна очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы», — сказал Глейхенгауз в сюжете Первого канала.



«Алёну мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы её обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь», — добавил он спустя всего две недели.

Косторную хотели отправить на соревнования с переломом

На этом история сложных взаимоотношений Косторной с тренерским штабом не закончилась. В «Хрустальном» продолжали вести атакующую линию поведения в сторону своей подопечной. Алёну раз за разом упрекали в отсутствии мотивации и даже жаловались на… благодарность фигуристки в свой адрес в «Инстаграме». После этапа Гран-при в Канаде она выложила душевный пост, но в ответ получила лишь новую порцию критики.

«Если бы это ещё больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в «Инстаграме», а в тренировочном процессе… Нам не нужна от неё благодарность, наша задача помочь ей достичь её максимума. И когда у нас это получится — она покажет себя во всей красе. На данный момент это не её максимум», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Нападки Даниила Марковича сильно обидели чемпионку Европы и вынудили удалить публикацию. Казалось, тактика, которую избрали специалисты, была лишь во вред фигуристке, подрывая её настрой, что привело к тому, что Косторная отказалась участвовать в национальном первенстве в Санкт-Петербурге. Тогда Алёна получила травму руки и сразу сказала, что её последствия куда серьёзнее, чем выглядело со стороны. Тем не менее Этери Тутберидзе в объяснение ученицы не поверила и рассказала свою правду, отметив, что Косторная могла бороться за призовые места и, соответственно, за поездку в Пекин.



«Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы всё зажило, и только потом можно продолжать. А есть травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Она пропускает олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь», — сказала Тутберидзе в интервью Дмитрию Борисову.



Вероятно, лучший тренер мира рассчитывала отправить Косторную на Олимпиаду даже не в оптимальной форме, но одно известно точно — Этери Георгиевна всё-таки лукавила, когда говорила, что травма Алёны позволила бы ей выступать без потерь. В медицинском заключении спортсменки говорится, что она получила неполный краевой перелом тыльно-боковой поверхности 2-й пястной кости без смещения. Увы, с таким повреждением у неё не было ни шанса на главном старте четырёхлетия, а вот «остаться без руки в 18 лет», как выразилась сама фигуристка, она вполне могла.

«Она была чемпионкой Европы, а сейчас — никто»

Постоянные уколы от собственных наставников, не лучшие результаты и последовавшие за этим травмы — это исходные данные перед переходом Косторной в ЦСКА. Решение о смене тренера напрашивалось само собой, поскольку будущего у Тутберидзе у Алёны, очевидно, уже не было. Этери Георгиевна выступила инициатором прекращения сотрудничества, а фигуристка прислушалась к её совету и обратилась за помощью к Елене Буяновой.

Правда, как и в прошлый раз, ничего хорошего в свой адрес спортсменка не услышала. Несмотря на то что решение о трансфере было запланированным, вдогонку Косторной прилетело нелестное высказывание от одного из членов её команды. Хореограф Алексей Железняков, известный своими скандальными комментариями, разнёс Алёну, уличив в очередном предательстве.



«Нужно работать, неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте. Если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто.

Этери Георгиевна всегда говорит: «Когда ты сошёл с пьедестала, ты никто». У нас в жизни всё так строится. Если Алёна так решила — пусть у неё всё будет хорошо, но, даже если дай бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет», — поделился он своими мыслями с «Матч ТВ».

При всём уважении к Железнякову называть Косторную в этом случае неблагодарной беглянкой — вовсе не правильно. Это было верное решение, на которое ей потребовалась особая смелость. Сейчас Алёна действительно не выглядит фаворитом, однако она борется до конца и мечтает реабилитировать карьеру. Желания у неё не занимать, поэтому пассажи о том, что она уже отработанный материал, крайне преждевременны. Фигуристка нуждается в словах поддержки, и, даст бог, она ещё покажет себя во всей красе. Только не с Железняковым, Глейхенгаузом и Тутберидзе.