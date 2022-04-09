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16-летняя фигуристка Алиса Лью сообщила о завершении спортивной карьеры

16-летняя фигуристка Алиса Лью сообщила о завершении спортивной карьеры
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16-летняя американская фигуристка Алиса Лью в прямом эфире в своих соцсетях сообщила, что завершает спортивную карьеру. Спортсменка отметила, что хочет больше времени уделять учёбе, семье и друзьям.

Алиса Лью – бронзовый призёр чемпионата мира – 2022, который проходил без участия российских фигуристов. На Олимпийских играх в Пекине она заняла седьмое место. Фигуристка дважды выигрывала чемпионат США. Впервые выиграв титул в 13 лет, она стала самой молодой победительницей чемпионатов США среди взрослых в истории.

Лью — первая американская фигуристка, исполнившая четверной прыжок (лутц) на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Фигуристка также исполняла тройной аксель, почему считалась одной из главных конкуренток россиянок на международных стартах.

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