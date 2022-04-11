Дмитрий Алиев: возникала мысль о смене сборной, об этом задумываются мои друзья

Чемпион Европы и России по фигурному катанию Дмитрий Алиев высказался о возможной смене гражданства отечественными фигуристами ради возвращения на международную арену.

«Лично я всегда старался бороться там, где тяжело. Если выиграл – значит, встал на один уровень с более сильными людьми. В нашей стране развит спорт, и он на очень высоком уровне. В мужском одиночном катании большая конкуренция.

Да, мысль о смене сборной возникала, чего таить. И я могу понять ребят, которые об этом задумываются. Я знаю таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать… может, их интерес в том, чтобы благодаря переезду начать реализовывать свой потенциал. На это так стоит смотреть», – приводит слова спортсмена издание «Спорт-экспресс».