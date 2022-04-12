Щербакова показала, как Загитова и Усачёва чешут собаку Трусовой

В репетициях ледового шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в московском дворце спорта «Мегаспорт» принимают участие не только фигуристы, но и их собаки.
Сегодня особое внимание досталось питомцу серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой – пуделю Лане. Милейшее животное наперебой тискали, гладили, ласкали и чесали олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 Дарья Усачёва. А снимала всё это для телеграм-канала обладательница личной золотой медали Игр-2022 Анна Щербакова.
«Ланка сегодня хорошо устроилась. В четыре руки её чешут», — говорит за кадром Щербакова.
Второе представление в рамках гастрольного тура шоу «Чемпионы на льду» пройдёт завтра, 13 апреля, в московском дворце спорта «Мегаспорт».
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