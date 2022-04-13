Призёр юниорского чемпионата России Самоделкина перешла к тренеру Кондратюка
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Серебряная медалистка юниорского чемпионата России нынешнего сезона, 15-летняя фигуристка Софья Самоделкина перешла к тренеру клуба ЦСКА Светлане Соколовской, сообщает «РИА Новости Спорт».
До этого спортсменка также тренировалась в ЦСКА, но у Сергея Давыдова. Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпиона Европы 2019 года Александром Самариным.
Софья Самоделкина является медалисткой этапов Гран-при среди юниоров и победительницей этапов Кубка России. На прошедшем в декабре чемпионате России фигуристка заняла пятое место, пропустив вперёд только Аделию Петросян, Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.
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