Дарья Усачёва рассказала, как проходит восстановление после травмы

15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, поделилась впечатления от участия в шоу «Чемпионы на льду» в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Для Усачёвой гастрольный тур в шоу — первое выступление после травмы ноги, полученной на этапе Гран-при в Японии. Ранее в сезоне-2021/2022 Усачёва стала второй на этапе Гран-при в США.
«Невероятные эмоции, полный зал, публика очень тепло встречает. Я не передам словом, какие сейчас эмоции.
Как проходит восстановление? Потихоньку, без скачков, чтобы ещё раз ничего не случилось. Дорога наверх, всё восстанавливаю потихонечку, прыжки в том числе. В плане тренировок всё так же, по времени, по количеству. Просто элементы делаю другие, которые сейчас нужно», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
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