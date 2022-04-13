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Дарья Усачёва — о травме: первый день прям очень переживала, панически

Дарья Усачёва — о травме: первый день прям очень переживала, панически
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15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала о травме, которую получила во время раскатки перед короткой программой на Гран-при Японии. Спортсменка травмировала ногу, со льда её унесли на руках, с соревнований она вынуждена была сняться.

«Я переживала, наверное, только первый день. Прям очень переживала, панически. Потом всё обдумала, осознала, поняла, что, значит, так надо, делала в это время максимум полезного, восстановилась, старые болячки вылечила.

Какие планы? Есть одна идея для программы, которую, естественно, никто не скажет. Восстанавливаться после отпуска, приходить в форму, всё как обычно», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Для Усачёвой гастрольный тур в шоу «Чемпионы на льду» — первое выступление после травмы. Ранее в сезоне-2021/2022 Дарья стала второй на этапе Гран-при в США.

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