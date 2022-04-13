Усачёва рассказала, как с Загитовой и Щербаковой создала популярный телеграм-канал

15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как вместе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой создала телеграм-канал «Неопознанный». На данный момент у канала более 90 тысяч подписчиков.
Девушки ведут онлайн-дневник своей жизни, рассказывают о тренировках и закулисной жизни. Нередко в кадр попадают и другие фигуристки группы Этери Тутберидзе, но пока не в качестве авторов.
«Как создали телеграм-канал «Неопознанный»? Да это мы просто сидели с Алиной и Аней, шутку придумали, решили воплотить её в реальность. Всем понравилось вроде, интересный формат. Даже интереснее «Тутберхауса», потому что мы стараемся чаще выходить, что-то придумывать. Увидят ли фанаты там Камилу и Сашу? Это лучше у девочек спросить», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
- 13 апреля 2022
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
21:01
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:04
-
19:57
-
19:49
-
19:08
-
18:19
-
18:02
-
17:07
-
16:08
-
15:33
-
15:08
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:10