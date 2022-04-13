Усачёва рассказала, как с Загитовой и Щербаковой создала популярный телеграм-канал

15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как вместе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой создала телеграм-канал «Неопознанный». На данный момент у канала более 90 тысяч подписчиков.

Девушки ведут онлайн-дневник своей жизни, рассказывают о тренировках и закулисной жизни. Нередко в кадр попадают и другие фигуристки группы Этери Тутберидзе, но пока не в качестве авторов.

«Как создали телеграм-канал «Неопознанный»? Да это мы просто сидели с Алиной и Аней, шутку придумали, решили воплотить её в реальность. Всем понравилось вроде, интересный формат. Даже интереснее «Тутберхауса», потому что мы стараемся чаще выходить, что-то придумывать. Увидят ли фанаты там Камилу и Сашу? Это лучше у девочек спросить», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.