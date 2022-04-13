Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Усачёва рассказала, как с Загитовой и Щербаковой создала популярный телеграм-канал

Усачёва рассказала, как с Загитовой и Щербаковой создала популярный телеграм-канал
Комментарии

15-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как вместе с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой создала телеграм-канал «Неопознанный». На данный момент у канала более 90 тысяч подписчиков.

Девушки ведут онлайн-дневник своей жизни, рассказывают о тренировках и закулисной жизни. Нередко в кадр попадают и другие фигуристки группы Этери Тутберидзе, но пока не в качестве авторов.

«Как создали телеграм-канал «Неопознанный»? Да это мы просто сидели с Алиной и Аней, шутку придумали, решили воплотить её в реальность. Всем понравилось вроде, интересный формат. Даже интереснее «Тутберхауса», потому что мы стараемся чаще выходить, что-то придумывать. Увидят ли фанаты там Камилу и Сашу? Это лучше у девочек спросить», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

По пути Щербаковой. Ученица Тутберидзе пережила жуткую травму, но готова вернуться на лёд По пути Щербаковой. Ученица Тутберидзе пережила жуткую травму, но готова вернуться на лёд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022