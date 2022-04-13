Галлямов ответил на вопрос о новых программах в паре с Мишиной

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, ответил на вопрос о программах на новый сезон.

«Пока ничего не можем сказать, у нас сейчас непонятные планы, сложно говорить что-то конкретное. Сезон, конечно, уже достаточно скоро. Когда отпуск пройдёт, окажется, что уже достаточно мало времени. Над новыми программами будем работать, ищем идеи, чтобы, конечно, всех порадовать и соревноваться на должном уровне», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира, Европы и России, олимпийские чемпионы в команде.