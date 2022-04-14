Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Фигурист из США Илья Малинин выиграл короткую программу на юниорском чемпионате мира, который проходит в Таллине (Эстония). Второй результат показал канадец Уэсли Чу, третьим стал представитель Эстонии Михаил Селевко.

10 сильнейших фигуристов исполнили одинаковый прыжковый контент – тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, однако надбавки и оценки за компоненты Малинина оказались значительно выше, чем у соперников.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония

Юноши. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 88,99.

2. Уэсли Чу (Канада) – 81,59.

3. Михаил Селевко (Эстония) – 81,26.

4. Лиам Капейкис (США) – 79,83.

5. Тацуя Цубои (Япония) – 79,15.

6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,75.