Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Фигурист из США Илья Малинин выиграл короткую программу на юниорском чемпионате мира, который проходит в Таллине (Эстония). Второй результат показал канадец Уэсли Чу, третьим стал представитель Эстонии Михаил Селевко.
10 сильнейших фигуристов исполнили одинаковый прыжковый контент – тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, однако надбавки и оценки за компоненты Малинина оказались значительно выше, чем у соперников.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
Юноши. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 88,99.
2. Уэсли Чу (Канада) – 81,59.
3. Михаил Селевко (Эстония) – 81,26.
4. Лиам Капейкис (США) – 79,83.
5. Тацуя Цубои (Япония) – 79,15.
6. Стивен Гоголев (Канада) – 78,75.
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