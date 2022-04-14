Создавшие новый танцевальный дуэт фигуристы Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, почему расстались с бывшими партнёрами. Аннабель несколько сезонов выступала в паре с Андреем Багиным, Дэвид – с Елизаветой Шанаевой.

«С Андреем я и раньше говорила на эту тему, потому что не всё складывалось. После чемпионата России ещё раз честно сказала, что, скорее всего, буду искать нового партнёра. У каждого спортсмена есть цель, и каждый к ней идёт, поэтому я решила, нужно что-то менять. С Андреем мы расстались спокойно. Мы через многое вместе прошли, и я желаю ему всего самого хорошего», — приводит слова Морозов пресс-служба ФФККР.

«С Лизой мы расстались по моей инициативе. В конце прошлого сезона у нас возникли некоторые разногласия, но мы договорились продолжить работать, а там будет видно, что дальше. Но по сезону были нестыковки, и, когда сезон закончился, мы снова поговорили. Не сказать, что обоюдно разошлись, но разошлись. Сейчас Лиза продолжает карьеру. Надеюсь, у неё всё будет хорошо», — сказал Нарижный.