Дмитрий Алиев назвал виновного в своём непопадании на Олимпиаду-2022 в Пекине

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев признал, что сам виноват в том, что не смог отобраться в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Алиев занял лишь девятое место на чемпионате России в преддверии Игр.
«Следил как-то спокойно. Я осознавал, что не был готов к Олимпиаде. Может быть, она драйва добавила бы, но в целом было так. А вот сейчас я чувствую себя совсем по-другому.
Думаю, если бы в тот момент, в феврале, я находился в такой форме, как сейчас, и сидел бы дома, то меня бы это огорчало. Но в любом случае я после этого сезона могу сказать только одно: сам виноват, что в Пекин не поехал», — цитирует Дмитрия «РИА Новости Спорт».
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