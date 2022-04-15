Татьяна Тарасова обратилась к Алле Пугачёвой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к народной артистке СССР, популярной исполнительнице Алле Пугачёвой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 15 апреля, Пугачёвой исполнилось 73 года.

«Алла, моя дорогая! С днём рождения! Будь здорова! Люблю!» — написала Тарасова в своих соцсетях.

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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