Медведева — о Тарасовой: Татьяна Анатольевна в тяжёлый период жизни сильно мне помогла

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева оценила роль заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в её спортивной карьере.

«Когда начался карантин, я попала обратно в Россию, в Канаде уже не было возможности тренироваться, у меня было несколько месяцев, когда я тренировалась в ЦСКА, непосредственно с Татьяной Анатольевной. Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это ни было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы. Татьяна Анатольевна в тяжёлый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.