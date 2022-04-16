Загитова играла с огнём, Ягудин целовал лёд, Тарасова отмечала юбилей. Фото гала-шоу
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15 апреля в Москве во дворце спорта «Лужники» состоялось гала-шоу в честь 75-летнего юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева на юбилейном ледовом шоу в честь 75-летия Татьяны Тарасовой представила новый показательный номер.
Медведева выступила под композицию в исполнении оперной певицы Хиблы Герзмавы. Обе героини номера были в красных платьях. Новую программу поставил для Медведевой хореограф Илья Авербух.
Лучшие фото с гала-шоу в честь Татьяны Тарасовой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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