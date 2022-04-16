Фигуриста Семененко унесли на носилках с шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

Российский фигурист Евгений Семененко получил травму во время выступления в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

Семененко плашмя упал, ударившись головой об лёд, после исполнения прыжка в четыре оборота. Несколько раз он пытался встать, чтобы продолжить выступление, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей.

К Семененко были вызваны врачи из дежурившей у арены скорой. Со льда его унесли на носилках. Евгений в сознании.

Фото: Валерия Кукалева, «Чемпионат»

Через некоторое время шоу возобновилось.



Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.