Рудковская попросила Коляду выступать без четверных после тяжёлого падения Семененко

После тяжёлого падения Евгения Семененко шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге возобновилось. Однако продюсер Яна Рудковская, которая является одним из организаторов шоу своего супруга Евгения Плющенко, попросила выступавшего следом серебряного призёра Олимпийских игр – 2018 в команде Михаила Коляду выступать без четверных прыжков, сообщает корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.
В качестве причины Рудковская, которая выступает в роли ведущей гала-представления, сослалась на не самое удачное освещение.
Ранее во время шоу после исполнения прыжка в четыре оборота Семененко плашмя упал, ударившись головой об лёд. Несколько раз он пытался встать, чтобы продолжить выступление, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. Со льда его унесли на носилках. Евгений в сознании. Скорая везёт его в 17-ю больницу.
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