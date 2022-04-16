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Рудковская: Семененко передаёт всем благодарность за поддержку

Рудковская: Семененко передаёт всем благодарность за поддержку
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Продюсер Яна Рудковская, которая является одним из организаторов и ведущей шоу своего супруга Евгения Плющенко «Союз чемпионов», продолжает информировать о состоянии фигуриста Евгения Семененко, который во время выступления на гала-представлении в Санкт-Петербурге ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка.

Семененко увезли со льда на носилках и отправили на обследование в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но фигурист чувствует себя нормально.

«Женя уже общается с врачами, проходит полное обследование, чувствует себя нормально, на контроле у главврача больницы, передаёт всем благодарность за поддержку», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.

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