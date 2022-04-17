Плющенко — Семененко: Женя, выздоравливай! Мы за тебя очень переживаем!!!

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал Евгения Семененко, оказавшегося в больнице после страшного падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. Состояние Евгения стабильно, он проходит обследование в больнице под наблюдением главного врача. У фигуриста подозревают сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

«Женя, выздоравливай! Мы за тебя очень переживаем!!!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Семененко тренируется под руководством многолетнего тренера Плющенко – Алексея Мишина.