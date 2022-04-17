Плющенко — Семененко: Женя, выздоравливай! Мы за тебя очень переживаем!!!

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал Евгения Семененко, оказавшегося в больнице после страшного падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. Состояние Евгения стабильно, он проходит обследование в больнице под наблюдением главного врача. У фигуриста подозревают сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
«Женя, выздоравливай! Мы за тебя очень переживаем!!!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.
Семененко тренируется под руководством многолетнего тренера Плющенко – Алексея Мишина.
- 17 апреля 2022
-
00:30
- 16 апреля 2022
-
23:42
-
23:24
-
22:36
-
22:23
-
22:04
-
21:11
-
20:46
-
20:27
-
20:02
-
18:31
-
17:41
-
17:22
-
13:01
-
10:00
-
00:16
- 15 апреля 2022
-
23:53
-
23:39
-
22:09
-
21:46
-
21:40
-
20:43
-
20:13
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:15
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:38