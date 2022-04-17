Евгения Медведева обратилась к Евгению Семененко после страшного падения на шоу

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), россиянка Евгения Медведева поддержала фигуриста Евгения Семененко, оказавшегося в больнице после страшного падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. Состояние Евгения стабильно, он проходит обследование в больнице под наблюдением главного врача. У фигуриста подозревают сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

«Евгений, выздоравливай! Молюсь, чтобы у тебя всё было хорошо! Ты нам нужен», — написала Медведева в своих социальных сетях.