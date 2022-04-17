Тренер Семененко — о падении: в этом никто не виноват. Претензий к организаторам нет

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о причинах падения Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера, 16 апреля, Семененко во время выступления ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу.

«Да, лёд был нормальный, и шоу такое грандиозное, столько зрителей. Он сам неудачно зашёл на прыжок, по технике получилось неудачно. Тут никто не виноват, это просто несчастный случай. Претензий к организаторам нет», — приводит ТАСС слова Мишиной.

Семененко заявил о себе в сезоне-2020/2021, победив в финале Кубка России и отобравшись на чемпионат мира. Там вместе с Михаилом Колядой он добыл для России право на три путёвки на Олимпиаду в Пекин. На Играх-2022 Евгений стал лучшим из россиян, заняв восьмое место.

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