Евгений Плющенко высказался о завершении шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал завершение шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге и пожелал Евгению Семененко скорейшего восстановления.

«Питер, спасибо! Это было мощно, душевно, волшебно и круто! Так можете встречать только вы! Спасибо за гипераншлаг. Наш «Союз чемпионов» катался для 12 тысяч любителей фигурного катания.

Спасибо всем спортсменам за их потрясающие номера, которые они готовили эксклюзивно для нашего шоу. Спасибо Шаману за его вокал! Спасибо всем великим тренерам, кто посетил наше шоу, и спасибо администрации Санкт-Петербургу за поддержку!

И, конечно, мы все желаем Жене Семененко скорейшего выздоровления! Мы на связи с Алексеем Николаевичем Мишиным, с врачами и оказываем поддержку. Всё будет хорошо!

До встречи на моём юбилее 6 ноября в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, а также в других городах нашего тура!» – написал Плющенко у себя в социальных сетях.

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