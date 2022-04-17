Мишин рассказал о состоянии Семененко, попавшего в больницу после падения на шоу

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о состоянии подопечного Евгения Семененко после страшного падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.
Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. У фигуриста диагностировали сотрясение мозга.
«Да, сегодня уже разговаривал с Евгением. Врачи сделали МРТ. Повреждений внутри черепной коробки пока не обнаружено. Просто диагностируют сильное сотрясение мозга. Сейчас как больной себя чувствует, а он чувствует себя лучше — врачебная тайна. Давайте такими фразами обойдёмся», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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