Мишин рассказал о состоянии Семененко, попавшего в больницу после падения на шоу

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о состоянии подопечного Евгения Семененко после страшного падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Семененко плашмя упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. У фигуриста диагностировали сотрясение мозга.

«Да, сегодня уже разговаривал с Евгением. Врачи сделали МРТ. Повреждений внутри черепной коробки пока не обнаружено. Просто диагностируют сильное сотрясение мозга. Сейчас как больной себя чувствует, а он чувствует себя лучше — врачебная тайна. Давайте такими фразами обойдёмся», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.