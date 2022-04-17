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Фигуристка Софья Шевченко объяснила, почему завершила карьеру

Фигуристка Софья Шевченко объяснила, почему завершила карьеру
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Российская фигуристка Софья Шевченко, выступавшая в танцах на льду с Игорем Ерёменко, прокомментировала решение об окончании спортивной карьеры.

«Отвечу на главные вопросы. Закончила ли я карьеру? Да. Собираюсь возвращаться в спорт? В ближайшем будущем точно нет. Почему так резко и неожиданно? Такие важные решения не принимаются по щелчку пальцев или на эмоциях. По крайней мере, я так никогда не делаю. Оно формировалось долго. Оно взвешенное и хорошо обдуманное.

Правда ли, что я предпочла учёбу спорту? Это не совсем так. Учёба не была определяющим критерием моего решения. Ей я всегда уделяла много времени, ещё будучи в спорте. Они друг другу не мешали, а, напротив, прекрасно гармонировали.

Ушло ли фигурное катание из моей жизни? Нет, и, наверное, никогда не уйдёт. Возможно, это покажется странным, но именно после окончания карьеры я поняла, насколько люблю кататься. Каждый день провожу на льду: помогаю спортсменам, ставлю хореографию и скольжение… Танцуем, творим, наслаждаемся процессом (что крайне важно). Много идей и планов. Надеюсь, их все получится реализовать.

Жалею ли я? Нет. Сейчас понимаю, что всё сложилось так, как должно было, что всё это правильно. Хоть и было для меня сложно, а для многих совершенно необъяснимо и неразумно. Однако я считаю, что это одно из самых разумных решений за всю мою жизнь. А главное, оно — действительно моё. Абстрагировавшись от всего, я просто поступила так, как сама чувствовала», — написала Шевченко в социальных сетях.

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