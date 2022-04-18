«Любимые Танюши». Алексей Ягудин показал фото с женой Тотьмяниной и Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил новое фото в своём телеграм-канале. На снимке Ягудин изображён с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании Татьяной Тотьмяниной, и заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.
«Любимые Танюши», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Как российские фигуристки выглядели в детстве:
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