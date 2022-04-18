Трусова — об антиковидных мерах на ОИ: туда не пустили ни родителей, ни собак

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова рассказала об антиковидных мерах на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Мы находились в «пузыре». Не могли выходить в город, вообще никак, никогда. Там были заборы, заборы охранялись специальными людьми, которые никого не пускали ни туда, ни обратно. Мы должны были находиться в городке и только могли въехать на каток. На автобусе мы ехали на каток и обратно, и всё, больше никуда. Всегда в маске, нигде не снимали её, кроме льда.
Соответственно, не пустили, конечно, ни родителей, ни собак. Потому что там было ограниченное количество людей, животных вообще там нельзя было. Каждый день сдавали ПЦР-тесты, каждый день очень боялись. Потому что, если приходят положительные результаты, всё, для тебя соревнования заканчиваются. Тебя отправляют домой либо в инфекционную больницу, ковидный отель, по-разному», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.
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