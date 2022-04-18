ФФККР: у Семененко головные боли, есть болезненные ощущения в области позвоночника

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поделились новостями о состоянии Евгения Семененко, жёстко упавшего на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге. Ранее врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
«По словам Татьяны Николаевны Мишиной, Евгений находится в удовлетворительном состоянии, переписывается с тренерами. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника. Сегодня ему ещё раз будут делать МРТ головного мозга. О прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени Евгений проведёт в больнице, пока тоже неясно. Лечение фигуриста взял под контроль главный врач Александровской больницы Юрий Павлович Линец», — говорится в заявлении, опубликованном ФФККР в социальной сети «ВКонтакте».
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