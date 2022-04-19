«Действительно ли это несчастный случай?» Вайцеховская о падении Семененко на шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о жёстком падении 18-летнего российского фигуриста Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое прошло в Санкт-Петербурге.

«Когда случается тяжёлая травма, каждый раз возникает повод задуматься: можно ли было этого избежать? За те сутки, что прошли с момента падения Евгения Семененко, было высказано множество версий о том, что же могло помешать спортсмену выполнить прыжок. Действительно ли это просто несчастный случай, как сказал после инцидента в Питере тренер атлета Алексей Мишин?

Сложность здесь в том, что неравномерный свет сильно искажает восприятие пространства и смещает ориентиры. Исполнять вращения категории ультра-си (здесь совершенно неважно, идёт ли речь о гимнастике, прыжках в воду или фигурном катании) можно лишь в том случае, когда ты совершенно уверен в некоем автоматизме навыков.

Случись ошибка в заходе на большом льду, трагедии, возможно, фигурист сумел бы избежать. Здесь же совпало сразу несколько неблагоприятных факторов, включая тот, что заходить на элемент в силу размеров льда Евгений был вынужден по непривычной для себя траектории. А оттолкнувшись, похоже, просто потерялся в пространстве — в сложнокоординационных видах такое тоже бывает», — цитирует Вайцеховскую «RT на русском».

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