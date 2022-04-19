«Был большой скандал». Косторная — о первом уходе от Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная поделилась подробностями своего первого ухода от Этери Тутберидзе в июле 2020 года в подкасте «Ход коньком».



«Был очень большой скандал внутри. Там звенья: я как действующее лицо, Этери Георгиевна, мама и федерация. И я выхожу на лёд, Саша ушла, а у нас было такое, что часто хвалили Сашу и ставили нам многим в пример. Мы думали: «Ну Саши нет, может быть, хоть в этот раз нас оценят». Раз — и опять нет. И мы такие: «Блин, ну как?» И опять: «Она молодец, а ты…» Я думаю, да блин, ну достали. И понимаю, что, если сейчас перейду в «Ангелы» к Сергею Александровичу (Розанову), это вроде бы одна школа, но разные направления. Я подумала, что тут мне никто ничего не скажет, никого не будут ставить мне в пример. И я, значит, сказала, что перехожу, вот меня гнобят-чмырят, я устала от этого, хочу нормального отношения к себе как к спортсмену. Как минимум не тотального унижения при всей группе.



Тогда это было — «или ты, или мы тебя». Не было другого диалога. Может быть, один-единственный раз, это когда были Даниил Маркович и Сергей Викторович, мы все вместе разговаривали. Они ушли куда-то ненадолго, и Этери Георгиевна начала спрашивать: «А почему? Что можно сделать, чтобы этого избежать?» Но потом прошло пять минут, вернулись Даниил Маркович и Сергей Викторович, и опять диалог пошёл в русле «Мы тебя сделали, а ты вот так с нами». Я подумала, что я же тоже какие-то усилия для этого прилагала. Мне было так обидно, что обесценивалось это настолько. Плюс были моменты, когда, чтобы замотивировать тебя на работу, начинается: «А ты…» — и какой-то смех, не очень иногда приятный. Это бывает в разных ключах. Естественно, когда не над тобой шутят, это смешно. Когда над тобой — ты считаешь это как унижение какое-то, неприятно становится, хоть даже это всерьёз не берут», — сказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Фигуристка добавила, что её мама была против ухода в «Ангелы Плющенко».



«Мне в один момент это так надоело, что я решила, что надо, всё. Я выехала из Новогорска, меня мама держала дома без тренировок, без катка, вообще без ничего, связанного с фигурным катанием, чтоб я изменила своё решение. Но я поняла, что не хочу опять повторения. Мы поехали в федерацию, разговаривали с федерацией, меня со всех сторон «нет-нет-нет». В один момент я уже сама не выдержала, позвонила Этери Георгиевне: «Этери Георгиевна, вы знаете, я решила попробовать новое направление, по-другому поработать». Она сказала: «Если это так называется, то ладно, хорошо». И всё. На этом наш диалог закончился. Но мама была очень против, и фраза была: «Я умываю руки, делай всё что хочешь, я пыталась тебя отговорить». И когда были провальные старты, травмы, ещё что-то, постоянно звучала фраза «Я тебя отговаривала, а ты меня не послушала», — сказала Косторная.