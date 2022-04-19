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«Аня терпела до последнего». Косторная сказала, почему радовалась победе Щербаковой на ОИ

«Аня терпела до последнего». Косторная сказала, почему радовалась победе Щербаковой на ОИ
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему обрадовалась победе Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я была на квесте. Когда я вышла после первого квеста, там уже все фотографии были, нет ещё видео никаких. Я думала: «Да Камила сто процентов выиграла. Я болею за Аню, люблю Аню, но вряд ли…» А потом я после второго квеста зашла в соцсети, увидела Сашины эмоции, Камилу. И подумала: неужели те годы вот этого вот… Ей, наверное, больше всех доставалось за всех. То есть если мне что-то было позволительно в силу того, что я не давала, чтоб на меня кто-то гнал, то Аня терпела до последнего. Вот, это тот момент, когда человек превозмог себя.

Поэтому я написала трогательный пост? Да, потому что мы с ней так сдружились. Мы в одной лодке постоянно», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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