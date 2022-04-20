Железняков: Косторной нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы делать

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной в подкасте «Ход коньком».

Косторная заявила, что её считали человеком, развращающим группу Тутберидзе.

«Я бы не сказал, что прямо развращала, но в большом спорте без дисциплины и самодисциплины никуда не двинешься.

Алёна – своеобразный и свободолюбивый человек. Конечно, хиханьки-хаханьки и разговоры во время тренировки могут сбивать кого-то рядом с рабочего настроя. Опять же, у всех своя голова на плечах, сильно замотивированного спортсмена ничем не собьёшь с рабочего настроя.

Да Алёна сама понимает, она же об этом и сказала. Какому тренеру это понравится? Думаю, ни одному тренеру, который настроен на серьёзный результат. И в этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», — приводит слова Железнякова Metaratings.