Железняков: Косторной нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы делать

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной в подкасте «Ход коньком».
Косторная заявила, что её считали человеком, развращающим группу Тутберидзе.
«Я бы не сказал, что прямо развращала, но в большом спорте без дисциплины и самодисциплины никуда не двинешься.
Алёна – своеобразный и свободолюбивый человек. Конечно, хиханьки-хаханьки и разговоры во время тренировки могут сбивать кого-то рядом с рабочего настроя. Опять же, у всех своя голова на плечах, сильно замотивированного спортсмена ничем не собьёшь с рабочего настроя.
Да Алёна сама понимает, она же об этом и сказала. Какому тренеру это понравится? Думаю, ни одному тренеру, который настроен на серьёзный результат. И в этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», — приводит слова Железнякова Metaratings.
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