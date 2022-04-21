Камила Валиева назвала человека, которого ей не хватало на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева призналась, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) ей не хватало поддержки со стороны мамы.

«Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот после мне особенно не хватало мамы, её поддержки.

Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше. Ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов… Всё это тревожило, немного выбивало из привычного ритма, но, несмотря ни на что, мы радовались, что оказались в Пекине на Олимпийских играх», — приводит слова Валиевой Cosmopolitan.

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