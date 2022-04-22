«Наконец могу выспаться!» Кацалапов — о карантине перед встречей с президентом России

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как проводит время на карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт 26 апреля.
«Как проходит мой карантин? Просто потрясающе. Этот соревновательный сезон был, наверное, самым тяжёлым и нервным в моей жизни. Особенно последние месяцы. Я так замотался, что сейчас просто отдыхаю.
Первые несколько дней было даже непривычно, что с утра не играет будильник и не надо никуда бежать. Поэтому я наконец могу выспаться! Уходить из номера нам можно только на пару часов в день на тренировку. И сразу обратно. В остальное время смотрю сериалы, фильмы, документалки разные. Болтаю с друзьями по фейстайму, играю в Доту.
Ещё придумываю образы и слушаю музыку для новых программ. Скоро всё узнаете. Так что мне вообще не скучно. Воспринимаю это время как мини-отпуск и возможность подумать о будущем», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
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