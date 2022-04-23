Мишина опровергла информацию об участии Туктамышевой и Коляды в чемпионате Армении

Чемпионка СССР по фигурному катанию, тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что её ученики примут участие в чемпионате Армении, который пройдёт с 27 по 28 мая.

«Наши ребята на это соревнование не полетят. Мы не планировали, это достаточно неожиданно. Плюс есть уже календарь, поэтому мы не можем туда отправить даже молодых ребят. Надеюсь, на следующий год будет другое расписание и мы сможем участвовать. Соревноваться нужно будет, где это возможно.

Наша группа в полном составе, включая Татьяну Прокофьеву, Алексея Николаевича, Мишу Коляду и Лизу Туктамышеву, поедет в Армению на тренировочный сбор, который будет проводиться с 30 апреля по 11 мая.

На чемпионате Армении будет участвовать, наверное, кто-то из молодых или из маленьких спортсменов, которым надо соревноваться. Например, уровня «Хрустального конька». Потому что основные фигуристы уже закончили сезон и они сейчас выступают и будут выступать на показательных шоу.

Соревнования — это всегда хорошо. Там поддерживается форма, и никакие тренировки не дают такого ощущения своей формы. Поэтому это очень полезно и интересно. Желающие найдутся. Плюс для спортсменов Армении это будет хорошей практикой, для них создают возможности. Конкуренция важна, российские спортсмены всегда соревнуются между собой», — приводит слова Мишиной Sport24.