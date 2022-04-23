Жулин: не понимаю, что делать на чемпионате Армении. Надо уже новые программы ставить

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что некоторые российские фигуристы примут участие в чемпионате Армении, который пройдёт с 27 по 28 мая.
Ожидается, что в Армению приедут российские спортсмены, не принимавшие участия в Олимпийских играх – 2022, которые прошли в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
«Если ребята решили участвовать в чемпионате Армении, значит, им и тренерам это нужно. Я не особо понимаю, что там делать в конце апреля, когда нужно ставить уже новые программы, но им виднее», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
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