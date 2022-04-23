Тарасова назвала смешным проигрыш Слуцкой на выборах президента федерации Москвы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала смешным проигрыш двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой бизнесмену Антону Абдурахманову на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы.

Председатель совета директоров ОАО «Бамстройпуть» Абдурахманов набрал 154 голоса, Двукратная чемпионка мира Слуцкая — 55. С 2005 года федерацию возглавляла Ирина Рабер, которая теперь стала почётным президентом.



«Не знаю, кто смотрелся бы на этой должности лучше, но то, что не победила Слуцкая — смешно. Это абсолютно точно», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».



Слуцкая завоевала серебро Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзу Игр в Турине в женском одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы.