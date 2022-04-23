Предприниматель Антон Абдурахманов избран президентом Федерации фигурного катания Москвы

Предприниматель Антон Абдурахманов победил в выборах на пост главы Федерации фигурного катания Москвы.
Абдурахманов опередил двукратную чемпионку мира, бывшую российскую фигуристку Ирину Слуцкую. Он сменил на этом посту Ирину Рабер, возглавлявшую федерацию с 2005 года.
Абдурахманов набрал 154 голоса, Слуцкая — 55. Рабер стала почётным президентом организации.
«Надеюсь, что я сработаюсь с командой, с членами федерации, с президиумом. Я нацелен на то, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта, для всех детей, независимо от материального положения. Второе — наращивание инфраструктуры, третье — привлечение частных инвестиций и, наконец, забота о ветеранах. Каждый, кто связал жизнь с фигурным катанием, достоин внимания», — приводит слова Абдурахманова ТАСС.
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