Трусова ошиблась на прыжковом баттле на шоу Тутберидзе, Акатьева и Петросян прыгнули чисто

Состоялся прыжковый баттл в рамках ледового шоу Этери Тутберидзе в Самаре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане в одиночном катании Александра Трусова допустила касание рукой на четверном лутце, после чего смогла реабилитироваться на квад-тулупе. Падением с тулупа в четыре оборота отметилась Майя Хромых, затем фигуристка исполнила этот же прыжок чисто.

Безошибочно четверной тулуп исполнили призёр первенства России среди юниоров Аделия Петросян, показавшая также и четверной риттбергер, победительница юниорского чемпионата России Софья Акатьева, отметившаяся, помимо этого, четверным сальховом, и бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили.

В параллельных прыжках себя показали Морис Квителашвили и Ника Эдгадзе, исполнившие четверной тулуп. Александра Трусова и Софья Акатьева показали параллельный кантилевер.