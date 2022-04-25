Жулин о решениях ISU: всё ужасно. Что делать? Хрен знает. На чемпионате Армении выступать

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отобрать у России этап Гран-при по фигурному катанию.
«Да чего тут комментировать? Всё ужасно. Смешали спорт с политикой. Ничего хорошего я не ждал. Будем надеяться, что здравый смысл когда-нибудь восторжествует.
Что делать российкому фигурному катанию? Да хрен его знает. На чемпионате Армении выступать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Также решено, что Россия и Беларусь не смогут претендовать на проведение турниров под эгидой ISU. Российские и белорусские делегаты не примут участия в конгрессе организации в июне и не смогут претендовать на выборные должности. Ссообщается также, что ISU принял решение выделить 200 тыс. швейцарских франков (около 15 млн рублей) на поддержку украинской федерации.
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