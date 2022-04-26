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«С днём рождения, Коть». Евгения Медведева опубликовала милое фото с Камилой Валиевой

«С днём рождения, Коть». Евгения Медведева опубликовала милое фото с Камилой Валиевой
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила Камилу Валиеву с днём рождения, опубликовав совместное фото в социальных сетях. Сегодня, 26 апреля, Валиевой исполнилось 16 лет.

«16. С днём рождения, Коть. Будь счастлива», — подписала фото Медведева, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

Валиева – олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы и России.

Как российские фигуристки выглядели в детстве:

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