Марк Кондратюк обратился к партнёрам по сборной на встрече с президентом

Чемпион Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях фигурист Марк Кондратюк обратился к партнёрам по национальной сборной на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить свою семью: маму, бабушку, брата, и моего тренера – Светлану Владимировну Соколовскую. Это те люди, без помощи, любви, поддержки и труда которых я бы не оказался здесь и не озвучивал бы эту речь. Во-вторых, хотел бы поблагодарить всю нашу золотую олимпийскую команду: Камила, Настя, Саша, Вика, Никита. Спасибо, что вложили все свои силы ради общего дела, ради этой золотой олимпийской медали.

И в-третьих, хотел бы поблагодарить нашего президента. Владимир Владимирович, спасибо, что любите спорт, что помогаете спортсменам. Спасибо, что нашли время, чтобы встретиться с нами, для каждого гражданина России это огромная честь. И последнее, хотел бы поздравить Камилу с её днём рождения. Успехов и новых побед!» ‒ приводит слова Кондратюка ТАСС.